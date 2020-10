Europcar mobility : Perte nette de -9,7 ME au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À périmètre reporté, le chiffre d'affaires total est en repli de -47 % à 537 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. À périmètre et taux de change constants (sur une base proforma), le chiffre d'affaires a diminué de -50 % sur le trimestre.



À périmètre reporté, le chiffre d'affaires total a diminué de -42 %, s'établissant à 1.352 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020 et à périmètre et taux de change constants, il est en repli de -46%.



Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020, la marge après coûts variables a diminué de -64 %, s'établissant à 369 millions d'euros.



Le Groupe a enregistré un Corporate EBITDA ajusté positif de +54 millions d'euros au 3ème trimestre 2020 (247 millions d'euros au 3ème trimestre 2019). Il a enregistré une perte nette de -9,7 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, contre un bénéfice net de +129 millions d'euros à la même période l'année dernière.



' Le Groupe prévoit de retrouver son chiffre d'affaires de 2019 (sur une base proforma) d'ici 2023, avec un chiffre d'affaires consolidé d'environ 3,3 milliards d'euros. Sous réserve de la reprise du marché, le Groupe prévoit une amélioration des marges du Corporate EBITDA, avec une marge 2022 supérieure à celle de 2019 (sur une base proforma) et une nouvelle montée en puissance en 2023 qui permettra de renouer avec la performance historique ' indique la direction.



