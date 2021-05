Europcar mobility : Perte nette de -76,7 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total a baissé de 36% à 356 ME sur une base pro forma (c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants), au 1er trimestre 2021. Le groupe enregistre une baisse de 33% des journées de location. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 affiche une performance contrastée mois après mois : -44% en janvier, -45% en février et -11% en mars.



'Le Groupe a enregistré une baisse limitée de 11% de l'EBITDA Corporate malgré un chiffre d'affaires inférieur de 260 ME' indique Europcar. Il affiche une perte nette de -76,7 ME au 1er trimestre 2021 contre -105 ME à la même période de l'année dernière.



Le Groupe n'est pas en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021.



