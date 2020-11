Europcar mobility : Partenariat avec NewMotion pour la recharge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme 'One Sustainable Fleet', Europcar Mobility Group annonce la signature d'un partenariat pour la recharge de ses véhicules électriques avec NewMotion, partenariat amené à se déployer progressivement à compter de janvier 2021.



NewMotion lui fournira un écosystème complet de solutions avec des points de recharge intelligents et faciles à utiliser en stations, ainsi qu'un accès à sa plateforme Business Hub qui permet de surveiller, gérer et contrôler l'ensemble de l'infrastructure de recharge.



De plus, avec NewMotion, les clients qui louent un véhicule électrique dans une des stations du groupe recevront une carte de recharge, leur permettant d'accéder au plus grand réseau de recharge en itinérance en Europe (avec plus de 170.000 points de rechargement).



