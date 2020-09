Europcar mobility : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière. Suite à cette annonce, Oddo reste neutre sur la valeur avec un objectif de 2,20 E.



' L'objectif du groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié ' indique Oddo.



L'analyste estime que cette annonce n'est naturellement pas une surprise. ' Pour notre part, nous relevions que compte tenu de la crise sanitaire, le FCF pourrait rester très limité même en 2021 de sorte que l'endettement restera au coeur des interrogations à CT ' rajoute Oddo.



' Rappelons que pour 2020, nous avons un FCF de -318 ME et de -52 ME en 2021 à comparer avec une dette nette corporate fin juin 2020 de 1.251 MdE '.



' Un scénario ou une partie de la dette sera convertie en actions (' debt to equity swap ') et/ou une injection de ' new money ' pour renforcer la liquidité ne peut être exclue en rappelant que la capitalisation boursière est actuellement d'environ 200 ME ce qui entrainerait mécaniquement une forte dilution ' souligne le bureau d'analyses.



