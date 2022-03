Europcar mobility : Objectifs de réduction des GES validés par SBTi

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce que l'initiative Science Based Targets (DBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), en déterminant que son ambition était conforme à la trajectoire de 1,5°C de l'Accord de Paris sur le climat.



Dans ce cadre, il s'engage à réduire, d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019, ses émissions absolues de gaz à effet de serre de 46,2% sur les scopes 1 et 2 (émissions directes) et de 27,5% sur le scope 3 (émissions indirectes).



Dans le cadre de son plan annoncé en septembre 2021, le fournisseur de services de mobilité prévoit d'augmenter année après année la part de véhicules verts (électriques et hybrides rechargeables) au sein de sa flotte.



