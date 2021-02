Europcar mobility : Nouveau DG en Australie et Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce la nomination de Benoît Garel au poste de directeur général d'Europcar Mobility Group Australie/Nouvelle-Zélande, succédant à Ron Santiago, qui a été nommé directeur général d'Europcar Mobility Group UK.



Benoît Garel a rejoint Europcar en 2008 et a occupé depuis différentes positions managériales au sein des fonctions centrales, dont le poste de contrôleur de gestion. Dernièrement, il était directeur adjoint des pays et des opérations du groupe.



Sa priorité sera de déployer le plan 'Connect' du groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande, plan 'répondant aux besoins et attentes des clients qui ont été renforcés par la crise Covid-19 et qui font désormais partie de la 'nouvelle normalité'.'



