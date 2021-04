Europcar mobility : Moody's relève sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Une semaine après S&P, Moody's a également annoncé lundi avoir relevé sa note de crédit sur Europcar Mobility Group, que l'agence assortit désormais d'une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence dit avoir amélioré sa note de probabilité de défaut (PDR) à 'Caa2' contre 'Ca' précédemment, avec une perspective remontée de 'négative' à 'positive'.



'La restructuration de l'entreprise a permis de réduire l'endettement et d'améliorer sa situation de trésorerie, mais la société est toujours très endettée et le rythme auquel la demande, et donc les bénéfices et la trésorerie, se rétabliront, en particulier pendant les mois d'été, reste très incertain compte tenu des restrictions qui persistent en Europe', explique Eric Kang, l'analyste en charge du dossier chez Moody's.



L'agence indique par ailleurs avoir maintenu sa note d'entreprise sur le long terme (CFR) à 'Caa2', avec une perspective qui demeure stable.



L'action Europcar était globalement inchangée (-0,3%) mardi à la Bourse de Paris.



