Europcar mobility : Alliance stratégique au Canada

(CercleFinance.com) - L'action Europcar Mobility Group poursuit sa progression mercredi après l'annonce par le groupe d'un partenariat avec Routes, l'un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada.



Aux termes de cette alliance stratégique, les clients de Routes auront accès aux services de location de voitures d'Europcar sur le site Internet de Routes et pourront réserver des forfaits 'tout compris' en dehors du Canada au sein de l'ensemble du réseau mondial d'Europcar.



Inversement, les clients d'Europcar auront accès aux services de Routes sur le site Web d'Europcar et pourront louer une voiture lorsqu'ils se rendront au Canada.



'Nous recherchions un partenaire clé au Canada, pays qui est devenu une destination de premier choix, afin de compléter notre réseau mondial d'alliances et de partenaires', explique Fabrizio Ruggiero, le directeur général adjoint d'Europcar, cité dans un communiqué.



Vers 9h45, le titre Europcar avançait de près de 13%, là où l'indice CAC Mid & Small était stable, après avoir déjà grimpé de 18% la veille.



