Europcar mobility : Lignes de financements finalisées en Espagne

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du plan de réduction de ses coûts et de préservation de ses liquidités annoncé le 23 mars, Europcar Mobility annonce avoir finalisé le 13 avril ses premières lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36 millions d'euros.



Ces lignes de financements, d'une maturité de trois ans pour ses deux filiales opérationnelles en Espagne, visent à consolider sa liquidité pour lui permettre de satisfaire ses besoins liés aux impacts de la pandémie de Covid-19.



Le groupe continue ses démarches en vue d'un financement additionnel garanti par l'Etat Français via la BPI. Enfin, il continue à déployer son plan de réduction du volume et du coût de la flotte ainsi que de renégociations de certains contrats et de chômage partiel.



