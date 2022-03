Europcar mobility : Green Mobility Holding confirme son projet d'OPA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Green Mobility Holding, un consortium d'enchérisseurs composé de Volkswagen Group, Attestor Limited et Pon Holdings B.V., confirme son projet d'offre publique d'achat sur les actions d'Europcar Mobility Group.



De son côté, Europcar Mobility Group a confirmé avoir accepté de proroger le délai de réalisation de l'offre du 31 mars 2022 au 30 juin 2022, dans le cadre de l'option prévue dans le convention d'accompagnement de l'offre publique d'achat.



Green Mobility Holding reste donc 'pleinement déterminé à finaliser la transaction au plus tard le 30 juin 2022'.



L'Autorité des marchés financiers (AMF) doit maintenant annoncer la date limite à laquelle les actionnaires d'Europcar Mobility Group pourront apporter leurs actions.



Si plus de 90 % des actions et des droits de vote d'Europcar Mobility Group sont apportés, le prix de l'offre passera à 51 centimes par action. Dans le cas où moins de 90 % sont offerts, les actionnaires qui ont accepté l'offre recevront 50 cents par action.



