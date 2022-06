Europcar mobility : Évolution de la gouvernance à la suite de l'OPA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Green Mobility Holding S.A., un consortium composé de Volkswagen, Attestor and Pon Holdings, a annoncé aujourd'hui son intention de faire évoluer la gouvernance d'Europcar Mobility Group.



L'actuel Conseil d'administration devrait être remplacé par une structure duale avec un Conseil de surveillance et un Directoire. Le changement de gouvernance est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle le 29 juin 2022.



A la suite des résultats de la période initiale de l'OPA - avec 87,38 % du capital d'Europcar Mobility Group apportés à l'offre (correspondant à au moins 87,36 % des droits de vote) -, le consortium va devenir l'actionnaire majoritaire de contrôle d'Europcar Mobility Group.



En conséquence, le consortium proposera à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires d'Europcar Mobility Group la nomination de cinq candidats pour le Conseil de surveillance nouvellement créé : Imelda Labbé et Holger Peters de Volkswagen, Jan-Christoph Peters et David Alhadeff d'Attestor ainsi que Janus Smalbraak de Pon Holdings.



Les membres indépendants de l'actuel Conseil d'administration (Sylvie Veilleux, Martine Gerow et Carol Sirou) ainsi que la représentante des salariés (Adèle Mofiro) poursuivront leurs mandats au sein du nouveau Conseil de surveillance.



