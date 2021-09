Europcar mobility : Émission obligataire 'verte' de 500 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior liée au développement durable pour un montant de 500 millions d'euros à échéance 2026, via sa filiale EC Finance.



La société s'est engagée à mettre en place des objectifs 'solides et ambitieux' de développement durable, à savoir réduire ses émissions de carbone liées à sa flotte de voitures et de camions pour atteindre une émission carbone moyenne de respectivement 93 et 144 g CO2/km d'ici fin 2024; et agrandir sa proportion de véhicules ' verts ' (émettant moins de 50 g CO2/km) à 20% de sa flotte de voitures et de camions d'ici fin 2024.



Le but de cette Emission Obligataire est d'optimiser la structure financière de la Société et d'étendre la maturité de sa dette tout en bénéficiant des conditions de marché en vigueur, précise Europcar.



