Europcar mobility : Départ du directeur financier

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce que Luc Péligry, son directeur financier, a décidé de quitter ses fonctions afin de poursuivre d'autres opportunités de carrière, après quatre années passées au sein du groupe.



En conséquence, Malène Korvin est nommée directrice financière ad interim. En 2014, elle a rejoint la société de services de mobilité où elle a occupé différents postes dans des fonctions financières et opérationnelles.



Depuis 2020, elle était directrice financière adjointe. Dans ses nouvelles fonctions, elle s'appuiera sur sa connaissance approfondie du métier et accompagnera les nouvelles perspectives business du groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel