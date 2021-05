Europcar mobility : Départ d'un directeur général adjoint fin août

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce que Fabrizio Ruggiero, directeur général adjoint, quittera l'entreprise à la fin du mois d'août, 'pour relever un nouveau défi professionnel' après dix années passées au sein du groupe de location de véhicules.



En conséquence, il quittera son poste de directeur général adjoint en charge des Service Lines, de la BU Vans & Trucks, de l'e-commerce, des ventes, de la gestion des marques, de l'engagement client et du développement des partenaires internationaux.



Dans la perspective de la reprise du marché jugée imminente, Fabrizio Ruggiero et ses équipes vont, au cours des prochains mois, se concentrer sur la bonne exécution des plans du groupe pour la saison d'été.



