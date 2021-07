Europcar mobility : Croissance de plus de 100% pour 'Key'n Go'

(CercleFinance.com) - Europcar indique que ' Key'n Go ' rencontre des niveaux de demandes sans précédent, en croissance de plus de 100% par rapport à l'année dernière.



“Key'n Go”, qui est opéré par Goldcar, la marque low-cost d'Europcar Mobility Group, dans 35 aéroports ' loisirs ' en Europe du Sud, permet aux clients de bénéficier d'une solution 100% digitale, pour réserver, récupérer et restituer leur véhicule.



' Ce n'est pas surprenant, tant les bénéfices qu'offre ' Key'n Go ' sont adaptés aux attentes des voyageurs et au contexte lié à la crise de la Covid-19 ' indique le groupe.



