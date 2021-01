Europcar mobility : Contrat avec l'Institut de Santé Catalan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility annonce un contrat avec l'Institut de Santé Catalan, lui permettant d'utiliser une flotte de 180 voitures et utilitaires Europcar pour transporter des vaccins et du matériel médical, pour la durée souhaitée et de manière totalement flexible.



La collaboration entre l'organisme public et la filiale espagnole d'Europcar a démarré en mars 2020 au moment de la première vague de la pandémie, lorsque le groupe avait mis à la disposition gratuitement des véhicules pour les personnels de santé.



Europcar propose ce type d'accord aux établissements de santé dans toute l'Europe pour faciliter la mobilité des professionnels de la santé et des vaccins vers les centres de santé et les foyers, compte-tenu des difficultés que les plans de vaccination présentent.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.