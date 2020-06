Europcar mobility : Composition resserrée du Directoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une composition resserrée du Directoire de Europcar Mobility Group au 17 juin 2020.



Albéric Chopelin, Directeur Commerce et Clients, membre du Directoire d'Europcar Mobility Group, a fait part de sa décision de quitter ses fonctions de membre du Directoire, avec effet immédiat.



A compter du 17 juin 2020, le Directoire du Groupe est composé de Caroline Parot, Présidente du Directoire, Fabrizio Ruggiero, Directeur Général, Directeur des Business Units et Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations.



Le périmètre de responsabilités d'Albéric Chopelin au sein du Directoire est repris ad interim par Fabrizio Ruggiero.



