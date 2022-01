Europcar mobility : Composition du Comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce deux changements au sein de son comité exécutif.



Jose Maria Gonzalez, Directeur Régional Europe du Sud et Australie / Nouvelle-Zélande, membre du Comité exécutif, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et quittera le Groupe le 28 février 2022. Yvonne Leuschner, Directrice de la Business Unit “Vans & Trucks” et membre du Comité exécutif, quittera le Groupe à la fin du mois de janvier, pour un nouveau projet professionnel.



La composition du Comité exécutif du Groupe est désormais la suivante: Caroline Parot, Directrice générale, Olivier Baldassari, Directeur général adjoint en charge des Opérations, Damien Basselier, Directeur Produit et Technologie, Jose Blanco, Directeur des Ventes,, Aurélia Cheval, Directrice de la Stratégie, Xavier Corouge, Directeur Business et Clients, Malène Korvin, Directrice Financière - ad interim, Denis Langlois, Directeur Ressources Humaines, Franck Rohard, Secrétaire général et Gary Smith, Directeur des Pays.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.