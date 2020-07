EURONEXT : Avis positif sur l'action de l'opérateur boursier

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action EURONEXT invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 20 mars et le début d'une réaction de contestation post abdication, le titre de l'opérateur boursier pan-européen a facilement créé de nouveaux points bas croissants, comme les points hauts au demeurant, jusqu'à retracer intégralement les pertes initiales, et à les dépasser rapidement. La reprise d'appui sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange) les 12 et 15 juin, sur englobante haussière a été nette. Depuis, cette courbe de tendance de fond accélère à la hausse, ce qui fait d'Euronext une exception sur le compartiment A de la cote.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action EURONEXT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre EURONEXT au cours de 94.4500 € avec un objectif à 119.900 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 85.400 €.

Le conseil EURONEXT Positif 94.450 € Objectif : 119.900 € Potentiel : +26.95 % Stop : 85.400 € Résistance(s) : 120.000 Support(s) : 89.600 / 76.700 / 64.550

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

