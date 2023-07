Euronext : Depuis la crise sanitaire, une nouvelle génération d'épargnants s'impose à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - L'Autorité des marchés financiers observe un rajeunissement marqué de la population des détenteurs d'actions depuis l'éclatement de la crise financière. Depuis le début de l'année, près de 40% des nouveaux investisseurs arrivés sur les marchés actions de la place parisienne ont moins de 35 ans.

Une nouvelle génération d'investisseurs ose franchir le pas de l'investissement sur les marchés financiers. Sur les 95.500 nouveaux investisseurs particuliers arrivés sur les marchés actions de la Bourse de Paris au premier semestre 2023, 38,5% avaient moins de 35 ans, rapporte l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur la base des déclarations de transactions, fournies par les prestataires de services d'investissement.

L’enquête souligne qu'il s'agit d'un "niveau record". L'arrivée de ce nouveau contingent d'investisseurs confirme la tendance observée depuis le début de la crise sanitaire.

En 2019, la part des jeunes épargnants dans les nouveaux actionnaires particuliers n'était que de 12% même si cette frange de la population avait alors manifesté un intérêt émergent pour les placements en actions, dans le sillage notamment de la privatisation de la Française des Jeux.

La proportion de ces jeunes épargnants a fortement augmenté en pleine crise sanitaire, ayant grimpé à 28% des nouveaux actionnaires en 2020, selon le décompte de l'AMF.

Et parmi cette population jeune, la part des moins de 25 ans à elle seule s’est élevée au niveau inédit de 14,1 % de ces nouveaux investisseurs, au premier semestre 2023. Ce qui est deux fois plus qu’en 2020, ajoute l'AMF.

"Cette nouvelle génération d’investisseurs particuliers constitue un atout pour la Place de Paris", s’est félicitée la présidente de l’AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, citée dans un communiqué.

En tout, sur la période allant de 2019 au premier semestre 2023 ce sont près de 1,5 million de nouveaux investisseurs qui ont fait leurs premières opérations en Bourse, se réjouit l'AMF.

Un net basculement générationnel

Sur l’ensemble des investisseurs particuliers ayant réalisé au moins une transaction, d’achat ou de vente sur des actions, la proportion des moins de 35 ans s’est hissée à 17,4 % au premier semestre, "le plus haut niveau recensé par l’AMF depuis qu’elle dispose de données détaillées", précise le gendarme des marchés financiers.

Les moins de 25 ans ne sont pas en reste. Alors qu'ils ne représentaient que seulement 1,4 % des investisseurs actifs en 2019, ils sont désormais près de trois fois plus nombreux aujourd’hui (4,1 %). "Ainsi, au premier semestre 2023, plus de 53.000 investisseurs étaient âgés de moins de 25 ans, contre un peu moins de 13.000 au premier semestre 2019", souligne l'Autorité.

Ce mouvement générationnel se retrouve dans la détention d'actions des porteurs individuels, remarque l'AMF qui cite cette fois une étude "SoFia" réalisée par l'institut Kantar à fin mars dernier.

Les moins de 35 ans représentaient à fin mars, selon cette dernière étude, près de 20% des détenteurs d’actions en direct, "un niveau jamais vu depuis que l’étude existe", souligne l'AMF, qui ajoute que cette part est deux fois plus élevée qu’en 2015.

La part des moins de 25 ans dans la population des actionnaires individuels gagne encore plus en importance. Elle a plus que triplé en huit ans, à 11,2%, dépassant même celle de leurs jeunes ainés soit les 25-34 ans (8,1 %). En parallèle, le nombre total de personnes âgées de plus de 45 ans déclarant détenir des actions en direct a reculé à 7,7%.

"Si le taux de détention d’actions en direct déclaré dans l’ensemble de la population reste stable, à 6,8 % en mars 2023, un net basculement générationnel s’est opéré", ajoute l'AMF qui prévoit de poursuivre ses "actions de pédagogie pour aider les actionnaires, en particulier les novices, quel que soit leur âge, à acquérir une culture boursière dans une perspective de long terme".

Dans une précédente enquête, l'AMF mettait déjà en avant l'appétence des jeunes investisseurs pour les placements dits durables.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse