Eurogerm : Démarrage de l'OPAS ce vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de la société Eurogerm déposée par Banque Palatine, agissant pour le compte de la SAS Novagerm, sera ouverte du 11 juin au 1er juillet inclus.



Cette OPAS porte sur la totalité des actions non détenues par Novagerm (à l'exception des 634.580 actions détenues par Nisshin), soit 718.266 actions représentant 16,65% du capital et 14,95% des droits de vote théoriques, à un prix de 47,97 euros par action.



Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil requis de 90% du capital et des droits de vote à l'issue du règlement-livraison de l'offre, Novagerm demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel