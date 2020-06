Eurobio scientific : La validation CNR pour deux tests sérologiques Covid-19 fait grimper le cours d'Eurobio

(BFM Bourse) - Le spécialiste essonnien du diagnostic in vitro fait coup double mardi en annonçant à la fois la validation par le CNR Pasteur de deux nouveaux tests sérologiques, complétant son offre Covid-19 actuelle, et un chiffre d'affaires de plus de 26 millions d'euros, uniquement sur les produits liés au nouveau coronavirus. Après avoir perdu la moitié de sa valeur depuis mi-avril, le titre Eurobio repart de l'avant.

Un analyste anticipait dernièrement "une année étincelante" de la part d'Eurobio, et le spécialiste du diagnostic in vitro semble en bonne voie, après la double bonne nouvelle annoncée mardi matin.

Le groupe basé aux Ulis a en effet annoncé avoir reçu la validation du centre national de référence (CNR) pour les virus des maladies respiratoires -en l'occurrence l'Institut Pasteur- pour deux nouveaux tests Covid-19. La validation par le CNR idoine conditionne le remboursement pour le marché français.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le premier utilise la technique (courante dans les laboratoires d’analyses, notamment hospitaliers) pour détecter tous les types d’anticorps dirigés contre le virus Covid-19. Il a déjà reçu le marquage CE et sera distribué en France et en Suisse au sein de la gamme Wantaï, qui comprend déjà des tests contre l'hépatite E. Le second test, qui prend place dans la gamme SNIBE d'Eurobio, dispose aussi du marquage CE. Sa commercialisation avait été annoncée le 31 mars dernier. Ce test automatisé "complète la gamme de plus de 160 paramètres des machines MagLumi de la gamme SNIBE (...), des équipements capables de traiter 40 à 280 échantillons par heure, avec de 9 à 25 paramètres en ligne". Pour cette gamme, Eurobio dispose des droits exclusifs de distribution pour la France, l’Angleterre et l’Irlande, et d’une autorisation de distribution non-exclusive au Benelux.

"Avec ces gammes, Eurobio Scientific propose désormais à ses clients la gamme de tests Covid-19 parmi les plus étendues en France" précise le communiqué. Celle-ci se compose de deux tests PCR pour la détection du virus -dont un propriétaire- et trois tests sérologiques pour la détection des anticorps anti-SARS Covid-19.

À ce jour, la société affirme que 80 laboratoires ont passé des commandes pour des tests de sérologie, tandis que la commercialisation de tests PCR se poursuit.

Par ailleurs, Eurobio a indiqué avoir enregistré un chiffre d’affaires cumulé de plus de 26 millions d’euros au 31 mai 2019, uniquement sur les produits liés à Covid-19, "avec une marge brute en progression par rapport à sa marge moyenne de 2019" est-il précisé. En réaction à cette annonce, Midcap Partners a confirmé sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 14 euros sur Eurobio Scientific. De fait, le courtier tablait sur des revenus liés au Covid-19 de l'ordre de 27 millions d'euros sur l'ensemble de l'année et même si "la croissance des ventes associées devrait logiquement ralentir, il s'agit désormais de relever ses prévisions" se réjouit-il. Midcap Partners anticipe donc maintenant un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros sur le premier semestre, à comparer à un chiffre d'affaires de 59 millions pour l'ensemble de 2019.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROBIO SCIENTIFIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok