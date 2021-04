Eurobio scientific : Fortifié après une année dopée par la pandémie, Eurobio veut s'imposer dans le diagnostic

(BFM Bourse) - Ayant commencé à se redresser en 2018, l'ex-Diaxonhit a dégagé l'an dernier un profit record de 73,5 millions d'euros, dopé par la demande de tests Covid. Doté de moyens financiers conséquents, le groupe entend consolider sa nouvelle dimension qui le place parmi les leaders français du diagnostic médical.

Pour Eurobio Scientific, il s'agit maintenant de tirer le meilleur parti de la position enviable atteinte par la société au terme d'un exercice 2020 évidemment exceptionnel, où la crise sanitaire a tiré son chiffre d'affaires dans des proportions complètement inédites.

L'an dernier, le groupe s'est affirmé comme un leader du diagnostic médical, en ayant pris très tôt un rôle incontournable dans le dépistage du coronavirus SARS-Cov-2. La société a ainsi mis sur pied, dans des délais records, un catalogue de produits parmi les plus complets du marché, incluant des tests PCR, antigéniques et sérologiques. Ses équipes de recherche ont été mobilisées pour compléter la gamme de tests de partenaires dont Eurobio a acquis la licence par des tests propriétaires sous la marque EurobioPlex (EBX) afin d’accroître l’offre disponible dans un marché extrêmement tendu et mondialisé.

En retour, les tests et instruments de diagnostic de la Covid-19 ont généré un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros, contribuant largement à l'envolée de 220% du chiffre d'affaires total à 188,5 millions d'euros.

Parallèlement, malgré les contraintes d’organisation liées aux confinements et au fort surcroît d’activité sur les produits Covid, les activités traditionnelles ont poursuivi leur progression, représentant 71,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 21% (+11% à périmètre comparable, hors TECOmedical) par rapport à 2019.

La forte progression du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une hausse du taux de marge brute lié principalement à une part accrue de produits propriétaires dans les ventes.

Parallèlement, les charges ont nettement moins augmenté que le chiffre d’affaires, illustrant "la capacité de croissance et d’adaptation de l’organisation" du groupe. L’augmentation la plus forte a porté sur les frais marketing et commerciaux, en hausse de 67% à 18,2 millions d'euros et sur les frais généraux et administratifs (+55,3% à 6,2 millions) qui incluent également les frais des filiales nouvellement acquises (l’effectif moyen est ainsi passé de 122 personnes en 2019 à 151 l'an dernier). Les charges de R&D ont quant à elles progressé de 37,5% à 2,2 millions d'euros.

Par conséquent, les résultats ressortent en très forte progression, avec un EBITDA de 88,2 millions (multiplié par 12,6 par rapport à 2019) et un résultat opérationnel de 84,0 millions d'euros (24,7 fois celui de 2019).

Après résultat financier et impôts et prise en compte de 2,8 millions d'euros de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, le résultat de l'exercice se solde donc par un bénéfice net de 73,5 millions d'euros.. soit 23 fois celui de 2019.

Au bilan, le montant total de la trésorerie s’élève à 65,6 millions d'euros en fin d'exercice et les capitaux propres à 107,1 millions, pour une dette financière de 24,9 millions d'euros (dont 10 millions d'euros de PGE qui seront entièrement remboursés mi-mai).

Exonhit, rebaptisé Diaxonhit à la suite de l'acquisition d'InGen BioSciences en 2012, puis devenu Eurobio en 2018, dispose donc aujourd’hui de moyens financiers considérablement renforcés, que la société va mettre entièrement au service de sa stratégie de développement - de sorte qu'aucun dividende ne sera distribué au titre de l’année écoulée.

"Au cours d’une année 2020 exceptionnelle, Eurobio Scientific a obtenu les moyens d’accélérer sa mutation, grâce, entre autres, à la forte croissance de sa trésorerie qui s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2021. La société va ainsi pouvoir renforcer son offre propriétaire, principalement en biologie moléculaire, et mettre en œuvre une sélectivité accrue des partenaires de distribution. Cette stratégie conjuguée à des acquisitions ciblées, doit permettre au groupe d’élargir sa présence à l’international, en particulier en Europe ou il est déjà présent dans plusieurs pays clés", conclut la société dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse