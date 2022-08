Eurobio scientific : En rachetant un groupe néerlandais, Eurobio se renforce dans les diagnostics de transplantation

(BFM Bourse) - Le groupe français renforce à la fois son portefeuille de produits et sa présence à l’internationale en acquérant Genome Diagnostics BV, un spécialiste du diagnostic HLA, utilisé pour évaluer la compatibilité entre donneurs et receveurs lors de greffes d’organes. Le marché apprécie cette opération qui doit générer d'importantes synergies, selon Eurobio.

Eurobio Scientific tire parti de ses importants moyens financiers pour réaliser une acquisition transformante. Le spécialiste français du diagnostic in vitro a annoncé mercredi soir la signature d’un accord pour racheter 100% du capital et des droits de vote de Genome Diagnostics BV (GenDx) pour un montant total de 135 millions d’euros, net de la trésorerie ajustée.

Cette société basée à Utrecht aux Pays Bas est spécialisée dans le diagnostic HLA ("Human Leucocyte Antigen" ou "antigène des leucocytes humains"), qui permet d’évaluer la compatibilité entre un donneur et un receveur dans le cadre de greffes d’organes et de moelle.

GenDX commercialise ainsi une gamme de produits tels que des réactifs permettant d’effectuer le typage HLA par séquençage ou encore des logiciels d’analyse de résultats de ce même séquençage.

L’entreprise batave fondée en 2005 a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros pour un Ebitda - soit le résultat avant charges d’intérêt, impôts, dépréciations et amortissements – de 6,9 millions d’euros. Sur le premier semestre 2022, le groupe néerlandais a dégagé des revenus de 11,2 millions d’euros tandis que l’Ebitda s’est inscrit à 5,4 millions d’euros, selon des données non auditées.

Pour financer cette acquisition, Eurobio puisera en partie dans son importante trésorerie, qui s’élevait à plus de 100 millions d’euros à l'issue du premier semestre, et aura recours à un emprunt bancaire de 90 millions d’euros. La société française compte finaliser ce contrat de financement bancaire à la mi-octobre, ce qui permettra alors de réaliser l’acquisition, soumise à la conclusion de ce contrat.

"L'acquisition tant attendue"

Les investisseurs apprécient l’annonce de cette opération, l’action Eurobio prenant 5,6% à 20,02 euros en fin de matinée. Pour TP ICAP Midcap, cité par l’Agence Option Finance, ce rachat constitue "l’acquisition tant attendue" du côté du groupe français.

Via son rapprochement avec GenDX, Eurobio compte devenir "un acteur de pointe" du diagnostic de transplantation qui représentait un peu mois de 24% de son chiffre d’affaires hors revenus liés au Covid en 2021, soit 20 millions d’euros. Or ce marché bénéficie d’une forte dynamique selon la société.

"L’accès croissant aux soins et les progrès de la médecine résultent en une demande croissante de transplantations. Celle-ci est cependant freinée par la disponibilité des organes à greffer. Un diagnostic précis et rapide, permettant d’accroître le taux de succès de ces opérations favorise l’équilibre entre l’offre et la demande", explique Eurobio.

Le spécialiste français du diagnostic in vitro assure que cette opération générera "de nombreuses synergies" mais ne les a toutefois pas chiffrées. GenDx doit par exemple permettre à Eurobio d’étendre son empreinte commerciale à l’international, via notamment sa présence en direct en Hollande, en Allemagne, et en Amérique du Nord.

Baisse du chiffre d'affaires au premier semestre

Ce rapprochement "permettra à Eurobio Scientific de renforcer significativement la part des produits propriétaires dans son chiffre d’affaires et donc sa profitabilité. La taille du financement associé à cette opération donne également à Eurobio Scientific les moyens de poursuivre sereinement le développement du groupe", a déclaré, Hervé Duchesne de Lamotte, directeur général délégué et directeur financier d’Eurobio, cité dans un communiqué.

Cette opération montre que Eurobio parvient à identifier les cibles idéales pour consolider son portefeuille de produits, à un moment où son activité ralentit logiquement. Le groupe a été porté sur les deux précédents exercices par son catalogue de produits complet de tests Covid (PCR, antigénique et sérologiques) développé en un temps record. Son chiffre d’affaires a plus que triplé en 2020, à 188,9 millions d’euros, avant de se maintenir à 185 millions d’euros en 2021.

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, ce vent porteur s’essouffle. Sur les six premiers mois de 2022, les revenus du groupe ont reculé de 13% sur un an, pénalisés par la baisse des ventes des tests Covid (-26%) tandis que les autres activités ont, elles, progressé de 5,1%.

Par Julien Marion

