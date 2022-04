Eurobio scientific : Comment Eurobio a changé de dimension avec les tests anti-Covid

(BFM Bourse) - Après avoir vu ses revenus être multipliés par 3 en 2020, Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit) dévoile des résultats annuels 2021 proches de ceux de l'année précédente et réaffirme sa volonté de maintenir cette nouvelle dimension, fort de "moyens financiers très importants".

Parmi les grands gagnants de la pandémie mondiale, le spécialiste du diagnostic médical Eurobio Scientific avait enregistré une flambée de ses revenus en 2020 (+220% à 188,5 millions d'euros), porté par son catalogue de produits complet (tests PCR, antigéniques et sérologiques) développé en un temps record et ayant généré 117 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ayant commencé à se redresser en 2018, le groupe avait par ailleurs dégagé un bénéfice record de 73,5 millions d'euros. Subitement doté de moyens financiers importants (65,6 millions d'euros de trésorerie à fin 2020 et 107 millions de capitaux propres), le groupe entendait alors surfer sur cette année exceptionnelle et consolider sa nouvelle dimension parmi les leaders français du diagnostic médical.

Un an plus tard, force est de constater qu'Eurobio a tenu cet engagement, les résultats annuels publiés ce mercredi matin révélant un chiffre d'affaires total de 184,7 millions d'euros, "soit une décroissance de seulement 2% comparé à l'année 2020 qui avait vu les revenus être multipliés par 3,2" souligne Corentin Marty, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners. "La publication du groupe est une nouvelle fois très bien orientée avec un résultat opérationnel qui ressort à 72,9 millions d'euros, traduisant une marge opérationnelle de 39,5%" poursuit-il, soit des résultats à peine inférieurs à ses estimations (76,1 millions de bénéfice opérationnel et une marge de 41,3%). Le résultat net atterrit quant à lui à 60,5 millions, contre 73,5 millions en 2020.

L'analyste explique le décalage par rapport à ses attentes par "une structure de coûts légèrement supérieure" à ses estimations, "traduisant notamment des efforts de R&D plus importants (+55% sur un an à 3,4 millions) mais également des frais marketing et commerciaux en légère progression (+4% à 19 millions)". "La position de trésorerie nette s'élève à 93,5M€ grâce notamment à une génération de cash encore plus importante qu'en 2020" ajoute-t-il. Le flux de trésorerie opérationnel du groupe s'est en effet établi à 65,9 millions d'euros sur l'année écoulée, soit 11 millions de plus qu'en 2020.

Expansion internationale en vue

Eurobio se veut en outre confiant sur ses perspectives, réaffirmant disposer "de moyens financiers très importants pour continuer à déployer sa stratégie, axée sur l’accroissement de la part des produits propriétaires, la poursuite de l’expansion internationale, et l’ouverture de nouveaux segments de marché".

"Cette stratégie a déjà été initiée avec l’intensification de la R&D qui va s’amplifier pour garder une forte réactivité en matière d’innovation produits, principalement en biologie moléculaire dans le domaine des maladies infectieuses mais également sur d’autres pathologies" poursuit le groupe. Ces développements de la R&D et/ou de l’international "pourront être accélérés par la réalisation d’acquisitions ou de prises de participations ciblées s’inscrivant dans les 3 axes stratégiques du Groupe, comme l’illustre, par exemple, la participation prise fin 2021 dans la start-up Usense, spécialisée dans l’aide au diagnostic médical délocalisé sur la base d’analyses urinaires et d’intelligence artificielle" est-il ajouté.

"Sur la base de la nouvelle dimension acquise au cours de l’année 2020 et renforcée en 2021", Eurobio Scientific estime avoir désormais "tous les atouts pour continuer à répondre, en France et à l’international, aux besoins des laboratoires, en y déployant une offre mixant ses propres produits innovants et ceux de ses partenaires" - le groupe a notamment reconduit son partenariat avec le coréen Seegene jusqu'en 2023 et est devenu le distributeur exclusif en France des autotest VIH de l’américain Orasure, tout en signant des partenariats avec les laboratoires Alcor et BenQ en 2021.

Midcap Partners vise haut pour le titre

"Le groupe réaffirme sa volonté de maintenir cette nouvelle dimension grâce à une activité hors Covid-19 qui devrait profiter du triplement du parc de machines installées au sortir de la pandémie et un potentiel de croissance externe toujours aussi important, qui devrait en partie se matérialiser sur l'année 2022, avec toujours l'objectif d'accroître la part des produits propriétaires" résume Corentin Marty.

En Bourse, cette publication annuelle de bonne facture mais légèrement inférieure aux attentes des analystes est très fraîchement accueillie, le titre Eurobio lâchant 4,4% à 21,5 euros vers 10h50, au lendemain d'un recul de 6,5%. Ces deux fortes baisses interviennent néanmoins après une série exceptionnelle de 15 hausses pour 2 baisses enregistrée entre le 8 et le 30 mars dernier qui avait permis au titre de renouer avec son niveau de mi-janvier dernier - assez loin toutefois de son plus haut historique atteint le 27 décembre dernier à près de 30 euros. Le recul du jour ramène la valorisation du spécialiste du diagnostic légèrement sous le seuil des 250 millions d'euros.

À noter que, dans le sillage de ces résultats, Corentin Marty réitère sa recommandation à l'achat assortie d'un objectif de 39 euros sur le titre, témoignant d'un potentiel de hausse de hausse de plus de 80% par rapport au cours actuel.

