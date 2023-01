Euroapi : Reprise progressive de production à Budapest

(CercleFinance.com) - Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi annonce avoir redémarré progressivement la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier, et prévoir que la majeure partie de cette production aura repris d'ici à la mi-avril 2023.



La société rappelle avoir identifié début décembre, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation relative à la production, et avoir donc décidé par précaution de suspendre proactivement et temporairement ces activités.



Euroapi a construit et mis en place avec succès un plan de remédiation complet. Comme anticipé, aucune autre activité du site de Budapest n'a été impactée, y compris les activités CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization).



