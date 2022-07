Euroapi : Plan d'actionnariat souscrit par 67% des salariés

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques Euroapi annonce le succès de son premier plan mondial d'actionnariat salarié, dénommé 'Euroapi Action 2022', dans le cadre duquel plus de 67% de ses salariés éligibles ont souscrit des actions.



Cette opération, ouverte à la souscription dans sept pays, du 10 au 24 juin, avait pour but de 'promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et de les associer à la réussite et au développement à long terme du groupe'.



Au total, 3.309 salariés ont pris part à cette offre à un prix de souscription fixé à 10,76 euros. A la clôture de l'opération, 522.600 nouvelles actions ordinaires, représentant 0,56% du capital social et des droits de vote, ont été émises.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel