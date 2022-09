Euroapi : Oddo reste positif après les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 17,8 euros sur Euroapi, après la publication par l'ex-filiale de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi, de résultats semestriels nettement au-dessus des attentes.



Le bureau d'études souligne ainsi des ventes en hausse de 10% c'est à dire au-dessus des attentes (+4,7%) et estime que 'le travail au niveau de la marge du groupe commence à se voir avec une marge d'EBITDA de 14,5% contre seulement 13,3% l'année dernière'.



'Malgré le rallye boursier depuis son introduction en Bourse, nous voyons toujours un upside sur la valeur qui se matérialisera par une période de croissance tirée par l'évolution de son mix produits', ajoute l'analyste.



