Euroapi : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Euroapi, titre figurant dans sa liste de Convictions Midcaps pour le second semestre 2022, avec un objectif de cours relevé de 17,8 à 20 euros avec l'évolution boursière des pairs et l'évolution de la dynamique commerciale.



Le bureau d'études met en avant une 'excellente dynamique (dans la continuité des trimestres précédents) du business development de la franchise CDMO sans aucun ralentissement à ce jour du fait de l'économie actuelle'.



Cette dynamique commerciale conduit Oddo à ajuster à la hausse ses estimations de ventes pour cette année, en passant de 984 à 995 millions d'euros, sans pour autant modifier son estimation de ratio Core EBITDA de 14,3% sur l'année (14,5% lors du premier semestre).



