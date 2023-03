Euroapi : Lourde chute, résultats et perspectives déçoivent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroapi chute sévèrement en Bourse ce mercredi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à ses objectifs et avoir ajusté ses perspectives de moyen terme.



Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% au titre de l'exercice 2022, à 976,6 millions d'euros.



Cette performance s'inscrit en-dessous de l'objectif d'environ 980 millions d'euros, revu à la baisse, que le groupe avait communiqué en fin d'année dernière.



Son résultat 'core' EBITDA a lui aussi progressé de 8,5% à 120 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle de 12,3% en ligne avec sa prévision d'une marge 'core' EBITDA comprise entre 12% et 13%.



Euroapi - qui a pâti de la suspension de la production sur son site de Budapest - affiche sur l'exercice écoulé une perte opérationnelle de 0,8 million d'euros et une perte de 15 millions d'euros.



Invoquant un contexte macroéconomique 'volatil et incertain', l'ancienne filiale de Sanofi dit anticiper pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 8%, pour une marge 'core' EBITDA comprise entre 12% et 14%.



L'entreprise a par ailleurs ajusté ses perspectives à moyen terme, qui font maintenant apparaître un objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 8% en moyenne sur la période 2023-20262 (comparé à 6%-7% entre 2021 et 2025).



Le groupe - qui comptait dégager une marge 'core' EBITDA de plus de 20% en 2025 - précise que ce chiffre ne sera finalement pas atteint avant 2026.



Pour 2025, il dit viser une marge supérieure à 18%.



Suite à toutes ces annonces, le titre décrochait de 19% mercredi matin à la Bourse de Paris. Il n'affiche plus qu'une modeste progression depuis sa mise en Bourse, au mois de juin dernier.



