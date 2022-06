Euroapi : Inclus dans le SBF 120 et le CAC Mid 60

(CercleFinance.com) - Euroapi annonce être inclus dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, à la suite de la révision trimestrielle du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris. Cette décision sera mise en oeuvre à compter du 17 juin après clôture, et effective à compter du 20 juin.



Pour mémoire, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, et le CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20.



'Cette entrée marque une nouvelle étape pour Euroapi en tant que société cotée, quelques semaines seulement après avoir célébré notre indépendance avec notre cotation sur Euronext Paris', commente son directeur financier Antoine Delcour.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel