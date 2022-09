Euroapi : Deutsche Bank remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi son objectif de cours sur Euroapi, qui passe de 20 à 22 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Le bureau d'études, qui salue les résultats semestriels meilleurs que prévu publiés par le fabricant de principes actifs pharmaceutiques, indique que le dossier d'investissement du groupe s'est récemment amélioré à ses yeux.



Dans sa note, l'analyste mentionne quelques caractéristiques à même de séduire les investisseurs, à commencer par un modèle économique et des marchés finaux qui restent 'robustes' en dépit du ralentissement de la conjoncture.



Il met en évidence une demande toujours aussi solide, et pas seulement en provenance de sa maison-mère Sanofi, notamment en ce qui concerne les services de développement et de fabrication de principes actifs pharmaceutiques (CDMO).



Deutsche Bank souligne que la bonne santé de ces marchés renforce sa confiance dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de croissance, ce qui le conduit à noter le titre comme un 'top pick' (valeur préférée).



