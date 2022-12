Euroapi : Deutsche Bank abaisse son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a abaissé jeudi sa recommandation sur le titre Euroapi, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 22 à 17 euros.



Dans une note de réaction, l'analyste estime que l'avertissement 'surprise' lancé hier par le fabricant de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique implique une révision à la baisse de l'ordre de 13% des prévisions du consensus établies pour 2022.



Deutsche Bank ajoute s'attendre à ce que les estimations du marché pour l'exercice 2023 soient elles aussi revues à la baisse.



'Après une excellente publication de résultats de premier semestre (la première depuis sa scission d'avec Sanofi en mai 2022), la nouvelle (d'hier) constitue un coup dur prématuré à notre thèse d'investissement', souligne DB.



D'après l'intermédiaire, beaucoup d'incertitudes entourent encore les travaux de restauration de l'activité sur le site de Budapest, faisant planer le risque d'inspections officielles et donc une épée de Damoclès sur le cours de Bourse.



