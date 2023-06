Euroapi : Des projets pour la souveraineté sanitaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour répondre aux enjeux de souveraineté sanitaire, Euroapi annonce plusieurs initiatives pour augmenter ses capacités de production de plusieurs principes actifs pharmaceutiques figurant sur la liste de médicaments essentiels établie par les autorités françaises.



Via sa filiale Francopia dédiée aux substances contrôlées, il va investir dans des activités de R&D sur son site de Vertolaye (Puy-de-Dôme) pour accroître, d'ici à 2027, sa production de morphine et de ses dérivés, ainsi que de leurs antagonistes utilisés comme antidotes.



Le montant total des investissements pourrait atteindre 70 millions d'euros, dont environ 15% destinés à la R&D et 85% pour des investissements industriels qui seraient déployés à partir de 2026. Ils bénéficieront, pour partie, du soutien financier de l'Etat via France 2030.



Par ailleurs, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) en cours d'instruction par la Commission européenne, Euroapi a proposé des projets innovants pour contribuer à couvrir, d'ici à 2030, les besoins en antibiotiques macrolides et corticostéroïdes.



