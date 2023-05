Euroapi : Cooptation d'un nouvel administrateur

(CercleFinance.com) - Euroapi indique que son conseil d'administration proposera la ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur, Géraldine Leveau, à compter du 10 mai, en remplacement de Jean-Christophe Dantonel, démissionnaire.



Géraldine Leveau a été nommée en 2021 secrétaire générale adjointe pour l'investissement par le Premier Ministre. Elle co-pilote France 2030, plan de 54 milliards d'euros pour promouvoir l'innovation et la réindustrialisation.



'Géraldine Leveau a acquis une vaste expérience dans le domaine de l'innovation et en particulier une solide connaissance de l'écosystème des start-ups', pointe Viviane Monges, présidente du conseil d'administration.



