Euroapi : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Euroapi prend 3% et se distingue ainsi en tête du SBF120 à Paris, soutenu par Oddo BHF qui garde son opinion 'surperformance' sur ce titre figurant dans sa liste de Convictions Midcaps pour le second semestre 2022, avec un objectif de cours relevé de 17,8 à 20 euros.



Le bureau d'études met en avant une 'excellente dynamique du business development de la franchise CDMO sans aucun ralentissement à ce jour du fait de l'économie actuelle', ce qui le conduit à ajuster à la hausse ses estimations de ventes pour cette année.



