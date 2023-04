Euroapi : Berenberg initie la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre Euroapi avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 16,9 euros, représentant un potentiel haussier de 54% aux niveaux actuels.



Dans une note de recherche, l'analyste met en avant l'ampleur du portefeuille de ce leader mondial des principes pharmaceutiques actifs (API) à petites molécules, dont les 165 ingrédients couvrent plus de 80% de la fabrication des médicaments actuellement approuvés par la FDA américaine.



Après sa scission d'avec Sanofi, le groupe devrait être en mesure de se focaliser sur ses produits à fortes marges, souligne-t-il, tout en tirant parti de ses capacités non-utilisés sous une structure d'entreprise simplifiée.



