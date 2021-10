Eurazeo : L'investissement dans Planet a été finalisé

(CercleFinance.com) - Advent International et Eurazeo annoncent aujourd'hui avoir finalisé leur investissement dans Planet, spécialiste mondial des paiements intégrés, afin d'assurer un contrôle conjoint de l'entreprise.



Advent et Eurazeo, qui partagent une vision commune de l'avenir du groupe, entendent accélérer la stratégie actuelle de Planet, proposer plus rapidement de nouvelles innovations aux clients et confirmer, par son développement, la position de Planet en tant que leader mondial des paiements intégrés.







