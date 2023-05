Eurazeo : Investissement dans Eowin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce un récent investissement dans Eowin, pour poursuivre et accélérer le développement de cette société de services de gestion documentaire dans l'industrie.



Comptant 650 collaborateurs en France répartis sur une dizaine de sites, Eowin accompagne les entreprises pour leurs contenus du bureau d'études à la rédaction, en passant par l'automatisation des processus, le classement et l'archivage.



L'investissement d'Eurazeo et de ses partenaires permet la sortie d'Hivest Capital Partners du capital d'Eowin tout en permettant à ce dernier la poursuite de la croissance sur ses coeurs de métier, dans les secteurs nucléaires, aérospatial, télécoms et tertiaires.



