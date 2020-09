Eurazeo : Gagne +7%, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 7% profitant de l'analyse positive de Bank of America. Le bureau d'analyses a relevé son opinion sur Eurazeo de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 57 euros sur le titre, 'suite à des révisions significatives de (ses) estimations de levées de fonds, du fait d'un point sur le pipeline'.



'Nous pensons aussi que les ajustements à la valeur de marché du portefeuille d'Eurazeo pourraient être en amélioration après des ajustements négatifs importants au premier semestre 2020', ajoute le broker dans le résumé de sa note.





