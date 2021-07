Eurazeo : Forte demande pour le dernier programme secondaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé mercredi que son dernier programme d'investissement dédié aux transactions secondaires avait rencontré une forte demande de la part des investisseurs et dépassé son objectif initial.



Ce quatrième programme secondaire a ainsi atteint un montant d'un milliard d'euros, dont 700 millions d'euros levés à travers le fonds Idinvest Secondary Fund IV, ce qui surpasse l'objectif de 600 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe évoque une forte demande de la part des fonds souverains, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, fondations, des 'family offices', mais aussi des particuliers.



La société de capital-investissement note que 300 millions d'euros de capitaux secondaires supplémentaires ont été levés auprès de clients particuliers.



Pour rappel, Eurazeo réalise des transactions secondaires sur le marché du 'mid-market' européen en rachetant des parts de fonds de private equity matures ou via l'acquisition de portefeuilles d'entreprises sélectionnées.



Le groupe explique que cette stratégie diversifiée lui permet de réaliser des plus-values rapides avec une 'excellente' régularité au niveau des performances.



