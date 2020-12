Eurazeo : Choisi pour gérer un fonds pour la santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir été sélectionné pour gérer le Fonds Nov Santé Actions Non Cotées, fonds de 420 millions d'euros lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre d'un programme d'investissement.



A travers Nov Santé, la société investira notamment dans les domaines de la recherche, de l'industrie et des services de santé. Ce fonds aura également vocation à accélérer la digitalisation du secteur de la santé.



'Fort de son statut de principal financeur de la French Tech avec plus de cinq milliards d'euros investis et 27 des 40 sociétés du Next 40 dans son portefeuille, Eurazeo dispose de tous les atouts pour contribuer au développement technologique de la filière', affirme-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.