Eurazeo : Baisse de 12% de l'ANR par action sur six mois

(CercleFinance.com) - Eurazeo publie un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 70,7 euros au 30 juin 2020, en baisse de 12% par rapport à fin 2019, et un résultat net part du groupe de -390 millions d'euros sur le premier semestre 2020, 'dont 80% liés au segment voyages et loisirs'.



La société d'investissement revendique un EBITDA économique du portefeuille en hausse de 5% hors segment voyages et loisirs, avec notamment un 'impact croissant du digital au sein du reste du portefeuille, notamment d'Eurazeo Brands et PME'.



A fin juin, les actifs sous gestion (AUM) pour compte de tiers ont augmenté de 4% par rapport à fin 2019, avec une levée de fonds de 1,1 milliard d'euros, et les AUM totaux sont restés quasi stables à 18,5 milliards d'euros.



