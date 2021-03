Eurazeo : ANR par action record à fin 2020

(CercleFinance.com) - La société d'investissement Eurazeo fait part d'un ANR (Actif Net Réévalué) par action de 85,4 euros à fin 2020, soit son plus haut niveau historique, en augmentation de 6,3% sur l'année écoulée et de 21% par rapport à fin juin 2020.



Le groupe revendique une nouvelle année de levée de fonds record, en hausse de 19% à 2,9 milliards d'euros, des actifs sous gestion (AUM) en progression de 16% à 21,8 milliards, ainsi que des commissions de gestion en hausse de 13% à 243 millions.



Après un résultat net part du groupe de -160 millions d'euros sur l'année, mais en rebond sur le second semestre (+230 millions), le directoire propose au titre de 2020 un dividende de 1,50 euro par action, en croissance de 20% par rapport au précédent versement.



