Eurazeo : Encaissant les turbulences du marché, Eurazeo proche des 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion

(BFM Bourse) - La société d'investissement confirme ses objectifs annuels après avoir observé une hausse de son activité sur les trois premiers mois de l'année 2023. Eurazeo a également réitéré son ambition d'atteindre 60 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici cinq ans.

Malgré un environnement de marché complexe, Eurazeo a enregistré une progression de son activité sur les trois premiers mois de l'année.

Entre janvier et mars, la société d'investissement a vu ses actifs sous gestion s'apprécier de 10,1% sur un an pour atteindre 34,8 milliards d'euros. "Le capital-investissement représente toujours la grande majorité de ses actifs sous gestion (74%, contre 70% l'année dernière), suivi par la dette privée (17%) et les actifs réels (7%)", rappelle Degroof Petercam dans sa note du jour consacrée à Eurazeo.

Du côté des levées de fonds, elles ont représenté 866 millions d'euros contre 878 millions d'euros l'an dernier, soit un léger repli de 1,3%. Hors levées de fonds de Rhône Group - dont Eurazeo a annoncé le dénouement de sa participation croisée en avril dernier - ce montant s'inscrit en forte hausse de 42% sur un an. Les commissions de gestion progressent pour leur part de 28% à périmètre et change constant au premier trimestre pour ressortir à 105 millions d'euros.

Une "bonne tenue des sociétés détenues en portefeuille"

Au 31 décembre 2022, le portefeuille d’investissement porté par le bilan est valorisé à 7,8 milliards d'euros net (100 euros par action), investi quasi exclusivement dans les programmes et fonds d'Eurazeo.

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-présidents du directoire d'Eurazeo se sont félicités de la "bonne tenue des revenus des sociétés en portefeuille". Ce portefeuille comprend plus de 70 participations dont aucune ne représente plus de 6% de la valeur totale et sont principalement "positionnées sur des segments structurellement porteurs tels que la santé, les services aux entreprises, le digital, les marques consommateurs fortes ou la transition énergétique".

La société d'investissement n'a toutefois pas communiqué le chiffre d'affaires consolidé des entreprises dans lesquelles elle a investi, en raison de l'application d'une nouvelle norme comptable. Pour Eurazeo, ce changement de statut se traduit par un gain exceptionnel de 1,94 milliard d'euros qui sera comptabilisé à la fin du premier semestre 2023.

"Ce trimestre marque une nouvelle étape dans notre ambition de constituer le leader européen de la gestion d'actifs privés sur les segments du mid-market (PME valorisées entre 25 et 500 millions d'euros), des valeurs de croissance et de l’impact", ajoutent Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing.

Des objectifs confirmés

Pour 2023, la société d'investissement confirme ses perspectives et déclare viser "dans un environnement normal de marché", une nouvelle forte croissance de ses fee related earnings - indicateur mis en avant par Eurazeo pour mesurer le résultat récurrent de l'activité - , qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts. En 2022, cet indicateur s'était apprécié de 26% sur un an, pour atteindre 120 millions d'euros.

Eurazeo a également confirmé les perspectives à cinq ans annoncées début mars 2022, à savoir "la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion" qui pourraient atteindre 60 milliards d'euros, ainsi qu'une augmentation de la marge issue des fee related earnings à moyen terme à 35%-40%.

La société d'investissement a en outre annoncé le versement le 3 mai 2023 d’un dividende de 2,2 euros par action représentant un montant total d'environ 168 millions d'euros. Dans cette optique de retour à l'actionnaire, Eurazeo a aussi confirmé le lancement fin mars d'un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros.

"Eurazeo est en mesure de faire croître durablement son dividende grâce aux commissions provenant de son activité de gestion d'actifs", ajoute Degroof Petercam qui reste acheteur du dossier avec un objectif de cours de 100 euros. Pour le bureau d'études, "les désinvestissements à venir (soutenus par l'écart de désinvestissement des grands investissements en 2022) pourraient débloquer une valeur significative et donc entraîner une hausse du prix de l'action".

A la Bourse de Paris, le point d'activité délivré par Eurazeo reçoit un accueil mitigé. L'action évolue en baisse de 1,6% vers 10h20 mais progresse de près de 10% depuis le 1er janvier.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse