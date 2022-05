ESSO : Nouvelles cibles haussières verrouillées

(BFM Bourse) - Après notre conseil en date du 21 avril sur cette même valeur, soldé par un gain de plus de 30%, un nouveau point d'entrée graphique intéressant se dégage.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'extension haussière de l'action depuis le 24 mars doit s'apprécier en superposant d'une part les bougies d'expression d'une mobilisation massive des acheteurs sur une unité de temps (05, 08 et 12 avril, puis 04, 06 et 07 mai) et d'autre part les volumes de transactions, particulièrement nourris. Les consolidations qui succèdent à ces phases d'accélération sont jusqu'au 09 mai courtes, saines, et quasiment à plat, au niveau de la partie supérieure respective des corps des bougies évoquées. La volatilité intense laisse aux investisseurs les plus actifs des possibilités d'entrée à l'approche des moyennes mobiles remarquables.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ESSO à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ESSO au cours de 54.000 € avec un objectif à 75.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 46.950 €.

Le conseil ESSO Positif 54.000 € Objectif : 75.000 € Potentiel : +38.89 % Stop : 46.950 € Résistance(s) : 65.000 / 70.000 / 75.000 Support(s) : 52.000 / 47.000 / 40.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime