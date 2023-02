Essilorluxottica : La dynamique du groupe d'optique EssilorLuxottica a résisté en fin d'année mais sa rentabilité déçoit

(BFM Bourse) - Le lunetier et fabricant de verres correcteurs a enregistré une forte hausse de ses résultats au titre de l'an passé. Mais la marge opérationnelle ajustée s'avère inférieure aux attentes.

EssilorLuxottica occupe ce jeudi la place peu enviée de lanterne rouge du CAC 40. Le lunetier et spécialiste des verres correcteurs, qui compte possède Ray-Ban et des licences Dolce&Gabbana, Prada ou Chanel, recule de 3,4% vers 15h30, après avoir dévoilé des comptes annuels inférieurs aux attentes.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du groupe issu de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica a progressé de 23,6% et de 16,6% à taux de changes constants. Son chiffre d'affaires ajusté a lui augmenté de 13,9% hors impact des devises à 24,49 milliards d'euros.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont atteint 6,106 milliards d'euros, traduisant une croissance hors effets de changes de 3,9%, inférieure au chiffre de 4,1% anticipé par le consensus des analystes, cité par UBS. Cette croissance trimestrielle est la plus faible de 2022, EssilorLuxottica ayant pâti d'une base de comparaison défavorable, avec une fin d'année 2021 qui s'était avérée très dynamique (en croissance de 11% par rapport à la même période de 2019).

Inflation des coûts salariaux

Le groupe a néanmoins été soutenu par la bonne performance des pays européens, avec une progression de de 6,2% à taux de changes constants dans la région. L'Asie-Pacifique a également bien résisté, avec une progression des revenus de 3,1% et ce en dépit de la propagation du Covid-19 en Chine sur la fin de l'année. UBS estime également que l'Amérique du Nord montre des signes de meilleure santé, avec une hausse des revenus de 2,7% sur un an.

Le principal reproche émis par les analystes à la copie rendue par la société franco-italienne concerne la rentabilité. "La marge est un peu plus faible qu'attendu", note ainsi Stifel. Sur l'ensemble de 2022, la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 16,8%, contre 16,1% en 2021, alors que les bureaux d'études tablaient sur 17%. Le groupe a dû composer avec une hausse "significative" des coûts salariaux.

Le directeur financier, Stefano Grassi, a expliqué aux analystes que le groupe avait davantage senti l'impact de l'inflation des salaires au second semestre qu'au premier en raison de la forte présence du groupe dans le "retail" (les magasins). Le bénéfice net de la société a progressé de 48,6% en 2022 à 2,15 milliards d'euros.

EssilorLuxottica n'a pas donné de perspectives chiffrées pour l'année en cours. En septembre, la société avait indiqué viser sur la période 2022-2026 une croissance annuelle "mid-single digit", c'est-à-dire autour de 5% pour arriver à des revenus compris entre 27 milliards et 28 milliards d'euros en 2026, tandis que la marge opérationnelle ajusté s'inscrirait entre 19% et 20% à la même échéance.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse