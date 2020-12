Essilorluxottica : Stifel réitère sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé hier soir un changement des responsabilités managériales qui, selon Stifel, 'ne résout pas le problème de gouvernance de l'entreprise'.



Lors de la fusion d'Essilor et Luxottica, les deux entités étaient censées trouver un nouveau directeur général externe aux équipes de direction pour diriger la nouvelle société.



Pour Stifel, la dernière AG - qui a vu M. Milleri (ex-Luxottica) nommé directeur général et M. Du Saillant (ex-Essilor) directeur général adjoint - a mis 'officiellement fin au principe d'égalité des pouvoirs'.



'Le leadership partagé, à notre avis, n'est pas durable, car il n'y a toujours qu'un seul capitaine pour diriger un navire', poursuit Stifel.



L'analyste maintient malgré tout sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 132 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.