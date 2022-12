Essilorluxottica : Signature d'un accord avec Swarovski

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Swarovski et EssilorLuxottica annoncent la signature d'un accord de licence exclusif pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Swarovski Eyewear.



Cet accord se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires.



La première collection issue de cet accord sera lancée en septembre 2023.



La première collection sera développée sous la direction de Giovanna Engelbert, Directrice de Création de Swarovski, et sera lancée à l'occasion de la saison automne-hiver 2023.



Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica, a déclaré : ' Nous avons toujours vu en chaque paire de lunettes un objet d'art à porter. C'est pourquoi nous avons une profonde affinité avec Swarovski et son histoire. '



