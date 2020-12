Essilorluxottica : EssilorLuxottica réorganise sa direction

PARIS (Reuters) -Hubert Sagnières, PDG d'Essilor, a décidé de quitter ses fonctions exécutives au sein du groupe EssilorLuxottica et ses filiales, a annoncé le spécialiste de l'optique jeudi dans un communiqué. Il restera vice-président non-exécutif.

Pour garantir le respect du principe d'équilibre des pouvoirs, Leonardo del Vecchio, le fondateur de Luxottica, se retire volontairement de ses responsabilités exécutives dans EssilorLuxottica et reste président non exécutif, ajoute le communiqué.

Les pouvoirs exécutifs sont confiés jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2021 à Francesco Milleri, DG de Luxottica, et Paul du Saillant, qui sont nommés respectivement directeur général et directeur général délégué, poursuit le texte. Paul du Saillant devient également PDG d'Essilor International.

Essilor et Luxottica ont fusionné en 2017 mais leur rapprochement a été fragilisé pendant des mois par des différends entre Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières.

Le groupe s’était donné jusqu’à fin 2020 pour trouver un directeur général et avait envisagé potentiellement d’embaucher à l’externe aussi. Le groupe n’a pas souhaité préciser ce qu’il adviendrait de ce plan suite à la nouvelle réorganisation.

"Les progrès considérables accomplis au cours des deux dernières années, et plus récemment sous l'impulsion de Francesco et de Paul, me confortent dans l'idée que les conditions sont réunies pour prendre du recul et leur transférer mes pouvoirs exécutifs afin de permettre une transition de gouvernance plus fluide", a déclaré Hubert Sagnières dans le communiqué du groupe.

EssilorLuxottica a également annoncé le versement d'un acompte sur dividende pour l’exercice 2020 de 1,15 euros par action.

"Je suis ravi que l'approche résiliente et disciplinée que nous avons adoptée en matière de gestion de notre groupe, tout au long d'une année qui nous a mis à rude épreuve, ait rendu possible le versement de ce dividende", a commenté Leonardo del Vecchio.

(Jean-Stéphane Brosse)

